Müntavegia Beer Fest - la festa della birra di Montevecchia

Preparati a vivere un weekend indimenticabile al Müntavegia Beer Fest di Montevecchia, il 14 e 15 giugno! Un evento che unisce la passione per la birra artigianale e la buona musica, con i ritmi coinvolgenti del Waddafolk. Non perdere l'occasione di assaporare birre selezionate e piatti gourmet, immerso nella bellezza della natura. La festa della birra non è mai stata così gustosa e vivace: segna la data sul calendario!