Il Municipio di Valpolcevera si rinforza con la riconferma di Michele Versace, un risultato che segna una continuità nel governo locale. Con il 59,93% dei voti, il "campo largo" dimostra la sua resilienza in un contesto politico sempre più frammentato. La sfida ora è affrontare temi cruciali come i cantieri e la sicurezza, mentre cresce l'attenzione verso il coinvolgimento dei cittadini. Un nuovo inizio per una comunità in cerca di stabilità e progresso!

Il "fortino" della Valpolcevera tiene, con il campo largo riconfermato alla guida del Municipio con il 59,93% dei voti contro il 35,83% del centrodestra: il testimone di Federico Romeo è stato raccolto dal nuovo presidente Michele Versace, quota Pd, consigliere municipale dal 2017. Municipi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Municipi, in Valpolcevera stravince Versace: "Dai grandi cantieri alla sicurezza, tanti temi sul tavolo"

