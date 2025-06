Multe stradali | Firenze regina si conferma maglia nera

Firenze, la città d'arte, si ritrova al terzo posto in Italia per multe stradali, subito dietro Roma e Milano. Un primato che solleva interrogativi: sono davvero necessari così tanti controlli? In un periodo in cui si discute di sicurezza stradale e sostenibilità urbana, questo dato ci invita a riflettere sull'equilibrio tra regole e libertà. È tempo di riconsiderare il modo in cui viviamo le nostre strade.

Firenze spicca sul terzo gradino del podio, dopo le metropoli Roma e Milano, per le multe stradali. I dati sono stati diffusi dal Codacons, che ha analizzato i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare entro il 31 maggio di ogni anno, indicando gli introiti percepiti attraverso le sanzioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Multe stradali: Firenze regina, si conferma maglia nera

