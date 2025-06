Multe non riscosse Commissione va a fondo e chiede lumi al comandante della municipale

Ad Aversa, il dibattito sulle multe non riscosse si infiamma: la commissione Controllo e Garanzia ha chiesto chiarimenti al comandante della municipale. Questo tema non è solo un problema locale, ma riflette un trend più ampio di inefficienza nella gestione delle finanze pubbliche. Interessante notare come la trasparenza e la responsabilità possano diventare strumenti chiave per ristabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Riusciranno a far luce sulla questione?

La mancata riscossione delle multe torna al centro del dibattito pubblico ad Aversa. La questione è stata affrontata in commissione Controllo e Garanzia ed è tornata sotto i riflettori del consiglio comunale. A riferirlo il consigliere comunale Dino Carratù che ha protocollato una richiesta.

