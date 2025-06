Mucci sgs femminicidi | bisogna lavorare per una presa di coscienza vera

Martina Carbonaro, in un momento di intensa riflessione, torna a sottolineare l’urgenza di affrontare il tema dei femminicidi. Ogni fiaccolata è un richiamo a una presa di coscienza autentica, non solo tra le mura scolastiche ma nella società intera. In un'epoca in cui la violenza di genere continua a colpire, è fondamentale trasformare i dibattiti in azioni concrete. La vera educazione affettiva deve diventare una priorità, non solo un tema da talk-show

Martina Carbonaro, ancora un femminicidio,ancora una fiaccolata – scrive Mucci dirigente SGS scuola - L'ennesimo dibattito sull'educazione affettiva nelle scuole e sulla violenza di genere tra i giovani. I soliti talk-show,dove "attori di parola" tra la pubblicità dell'acqua minerale che non ti.

