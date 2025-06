Mozione su Gaza approvata all' unanimità in Consiglio Comunale | soddisfatto Iannelli

Oggi, il consiglio comunale ha fatto un passo significativo approvando all'unanimità una mozione sulla crisi umanitaria di Gaza, un tema che continua a mobilitare l’opinione pubblica. Il consigliere Arturo Iannelli, soddisfatto del risultato, sottolinea l'importanza della solidarietà in momenti critici come questo. In un'epoca in cui le questioni internazionali toccano profondamente le nostre vite quotidiane, ogni gesto conta. Scopri come questa iniziativa potrebbe influenzare il dibattito locale

Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale è stata approvata una mozione sulla crisi umanitaria a Gaza. A presentarla è stato il consigliere Arturo Iannelli (Campania Libera) e, al termine della discussione, è stata approvata all'unanimità. La mozione Soddisfatto l'esponente.

