Movimento Donne Impresa cambio alla guida in Sicilia | c' è Vincenza Scala

Un cambio al vertice che segna una nuova era per il Movimento Donne Imprese di Confartigianato Sicilia! Con l'elezione di Vincenza Scala, si apre un capitolo ricco di opportunità per le imprenditrici siciliane. In un contesto dove la leadership femminile sta guadagnando sempre più spazio, la Scala promette di valorizzare il talento e l'innovazione al femminile. Sarà interessante vedere come questa transizione impatterà sulla crescita delle imprese locali!

Vincenza Scala è la nuova presidente regionale del Movimento Donne Imprese di Confartigianato Sicilia. Prende il posto di Maria Grazia Bonsignore che da qualche settimana ha preso la guida nazionale del Movimento. La Scala è stata eletta oggi nel corso del direttivo che si è tenuto nella sede. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Movimento Donne Impresa, cambio alla guida in Sicilia: c'è Vincenza Scala

