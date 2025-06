Mourinho all’Inter tifosi scatenati dopo la notizia | si riparte dall’artefice del Triplete?

Il ritorno di Mourinho all'Inter, un colpo da maestro che riaccende la passione dei tifosi, risuona come un eco del glorioso triplete. In un momento in cui il calcio cerca nuove storie di rinascita, l’arrivo del “Mou” rappresenta non solo un'ottima mossa strategica, ma anche un richiamo a quella magia che ha reso l'Inter una leggenda. Sarà di nuovo l'artefice di sogni? La nostalgia e l'emozione si fondono in una nuova av

Nel giorno dell'addio di Inzaghi la notizia del ritorno di Mourinho all'Inter ha riacceso gli entusiasmi del popolo nerazzurro "Ogni giorno ho dedicato all' Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club. Non vi dimenticherò mai". Con queste parole quest'oggi Simone Inzaghi ha annunciato l'addio all'Inter al termine di 4 stagioni alla guida del club nerazzurro, coronate da 6 trofei conquistati (1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane) ma anche tante sconfitte cocenti, come le due finali di Champions League perse, in particolar modo quella di 3 giorni fa contro il PSG per 5-0, e due Scudetti persi all'ultima giornata contro Milan e Napoli, rispettivamente nel 2022 e nel 2025.

