Motori e divertimento | ad Atripalda il 19esimo Motoraduno d' Eccellenza

Il 19° Motoraduno d’Eccellenza ad Atripalda promette di essere un grande evento per tutti gli amanti delle moto! Con il patrocinio del Comune e del CONI, il 8 giugno 2025 il Parco delle Acacie si trasformerà in un parco giochi per motociclisti. Un'occasione imperdibile per immergersi nel mondo dei motori e condividere la passione per la libertà su due ruote. Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile!

Il Moto Club Avellino, con il patrocinio del Comune di Atripalda e del CONI, è lieto di annunciare il 19° Motoraduno d’Eccellenza, che si terrà domenica 8 giugno 2025 presso il suggestivo Parco delle Acacie di Atripalda (AV). Un evento gratuito e aperto a tutti gli appassionati delle due ruote. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Motori e divertimento: ad Atripalda il 19esimo Motoraduno d'Eccellenza

Leggi anche Calitri, rombo di motori e divertimento con la Festa del Fuoristrada in Campania - ...della passione per i motori. Gli appassionati di fuoristrada potranno vivere emozionanti percorsi off-road, dimostrazioni di abilità e spettacoli che garantiscono adrenalina pura.