MotoGP Toprak Razgatlioglu con Yamaha Pramac nel 2026! Al Mugello l’annuncio? Jack Miller verso la Superbike

Il 2026 si preannuncia spettacolare per la MotoGP: Toprak Razgatlioglu, stella della Superbike, passerà al Team Pramac con una Yamaha. L’annuncio ufficiale sarà dato al Mugello, un palcoscenico leggendario. Questo trasferimento non solo segna un cambio di rotta per Razgatlioglu, ma potrebbe anche rivoluzionare le dinamiche del campionato. E mentre Jack Miller sembra destinato alla Superbike, il futuro delle due ruote è più affascinante che mai!

Toprak Razgatlioglu nel 2026 correrà in MotoGP con una Yamaha del Team Pramac. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra un paio di settimane, in occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello. Questa indiscrezione è stata diffusa, dandola per certa, già settimana scorsa. Non essendo arrivate smentite in merito, è verosimile pensare che chi si sia sbilanciato in questo modo, abbia avuto la “dritta” giusta. La fonte è la testata tedesca speedweek.com, che si rifà a voci interne all’entourage del pilota turco, attualmente legato alla Bmw, con la quale ha conquistato il Mondiale Superbike 2024. Il ventottenne anatolico effettuerebbe, pertanto, quel passaggio di categoria già ipotizzato un paio di stagioni orsono, tornando nella Casa di Iwata, con la quale aveva vinto il primo titolo iridato tra le derivate di serie, nel 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Toprak Razgatlioglu con Yamaha Pramac nel 2026! Al Mugello l’annuncio? Jack Miller verso la Superbike

