Il Gran Premio d'Aragon 2025 segna un traguardo significativo per Francesco Bagnaia: il tredicesimo appuntamento su una pista che gli ha regalato la sua prima vittoria in MotoGP. Rivivere quel momento magico, quando batté Marc Marquez, potrebbe rappresentare una spinta preziosa nel contesto di una stagione ricca di sfide. Sarà interessante vedere se Pecco saprà trasformare la nostalgia in determinazione, rendendo questo GP indimenticabile.

Per Francesco Bagnaia, il Gran Premio d’Aragon 2025 sarĂ il tredicesimo impegno agonistico sul tracciato di Alcañiz. Una pista alla quale è fortemente legato, poichĂ© è stata teatro della sua prima affermazione in MotoGP. Correva il 12 settembre 2021, giorno in cui Pecco ingaggiò battaglia con l’attuale compagno di squadra, Marc Marquez (all’epoca in Honda). Lo spagnolo attaccò continuamente il piemontese, bravissimo a rintuzzare ogni offensiva del rivale. El Trueno de Cervera alzò bandiera bianca all’ultimo giro, permettendo all’italiano di festeggiare un successo che si faceva attendere da tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia ad Aragon. La “prima volta” non si scorda mai!

