MotoGP Aragon | gli orari e dove vedere la gara in tv e in streaming

Il Gran Premio di Aragon si prepara a infiammare gli appassionati di MotoGP, con un ricco programma di eventi in diretta su Sky Sport MotoGP e streaming su NOW. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione delle prove e delle qualifiche! Sabato, la Sprint Race sarà visibile anche su TV8: un'opportunità imperdibile per chi ama il brivido della velocità . Scopri se il tuo pilota preferito porterà a casa punti preziosi!

La copertura televisiva dell'8° appuntamento della stagione: le prove, le qualifiche, la Sprint Race e le gare in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato live anche su TV8, mentre le gare della domenica andranno in differita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP Aragon: gli orari e dove vedere la gara in tv e in streaming

Leggi anche Quando la prossima gara di MotoGP? GP Aragon 2025: programma, orari, tv - Dopo la tappa a Silverstone e una settimana di pausa, il Mondiale MotoGP 2025 riprende con il Gran Premio di Aragona, in programma dal 6 all’8 giugno ad Alcañiz.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Aragon

Scrive msn.com: Dopo il ritorno alla vittoria dell'Aprilia a Silverstone con Marco Bezzecchi, la MotoGP torna in Spagna per il Gran Premio di Aragon. L'azione in pista sarà in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e ...

MotoGP 2025. ORARI TV GP di Spagna ad Aragon

Secondo moto.it: N ella settimana di pausa tra Silverstone e Aragon c'è stato l' Aprilia All Stars e ci sono state le prime parole pubbliche di Jorge Martin di fronte ai giornalisti dopo la notizia di voler esercitare ...

GP Aragon 2025: orari Sky/Now e TV8

Riporta formulapassion.it: I dettagli della programmazione televisiva del GP di Aragon, diretta su Sky e differita su TV8 per l'ottavo round della stagione ...