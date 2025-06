Motociclista fugge a tutta velocità in centro a Ferrara | trovato multa da 1 900 euro

Un inseguimento che ha fatto tremare Ferrara! Un motociclista di 57 anni ha deciso di sfuggire a un controllo di routine, sfrecciando a tutta velocità nel cuore della città. La sua fuga si è conclusa con una multa salatissima di 1.900 euro, un chiaro segnale che la sicurezza stradale è più che mai al centro delle attenzioni. Questo episodio ci ricorda l'importanza del rispetto delle regole, soprattutto in un periodo in cui la mobilità è sotto i riflettori. Onde evitare di diventare

Ferrara, 03 giugno 2025 – Un giorno di ordinaria follia. Si potrebbe sintetizzare così quanto successo lungo le vie del centro estense. Un inseguimento ad alta tensione si è consumato lo scorso mese, quando una pattuglia del reparto zona centro, ha tentato di fermare un motociclista per un controllo di routine. L'uomo, un 57enne residente a Riva del Po, alla vista degli agenti ha ingranato la marcia dando il via a una pericolosa fuga culminata con ben 16 violazioni del Codice della Strada. Cosa è successo. Tutto è iniziato verso mezzogiorno, mentre gli agenti percorrevano in auto corso della Giovecca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it