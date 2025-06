Moto travolge ragazza 22enne in bici è grave in ospedale | incidente a Pontecagnano

Un gravissimo incidente a Pontecagnano: una ragazza di 22 anni è stata travolta da una moto mentre era in bicicletta. Il sinistro, avvenuto in via Picentia, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e l'importanza di infrastrutture adeguate per ciclisti e pedoni. Due feriti e un'urgente riflessione su come tutelare la vita di chi sceglie mezzi sostenibili. La mobilità urbana ha bisogno di un cambio di passo!

Incidente stradale in via Picentia, in località San Antonio di Pontecagnano Faiano. Sul posto i carabinieri e i volontari del Vopi del 118: due feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Incidente a Genova, auto travolge moto e fugge: arrestato 46enne ubriaco - Un grave incidente si è verificato a Genova lunedì sera, quando un'auto ha travolto una moto all'incrocio tra corso Monte Grappa e via Monte Cengio.

