moto in sosta selvaggia parco del mare invaso

Moto e scooter in sosta selvaggia: il Parco del Mare è di nuovo sotto assedio. Una situazione già nota, che riemerge con l'arrivo della bella stagione, mettendo a dura prova la vivibilità del lungomare. È un tema caldo, che riflette un più ampio problema di gestione del turismo e della mobilità sostenibile. La città merita di più: come affrontare questa sfida senza compromettere il nostro prezioso ambiente?

Siamo purtroppo alle solite. Con il lungomare invaso dal parcheggio selvaggio di moto e scooter. Con le auto parcheggiate un po’ ovunque a Marina centro, in barba ai divieti. La situazione non è una novità. Anche l’estate scorsa il problema degli stalli per moto e auto in zona mare aveva causato parecchi disagi. Il Comune aveva aperto per questo la nuova area per la sosta in via Cirene, riproposta anche quest’anno (e utilizzata anche per le auto) e aggiunto altri parcheggi temporanei sia a Rimini nord che in zona sud. Il problema principale resta Marina centro. Chi è stato al mare tra sabato e ieri, l’ha visto con i propri occhi: centinaia di moto parcheggiate abusivamente nel Parco del mare, sia lato spiaggia che sul lato opposto, quello dalla parte degli hotel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it