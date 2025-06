Moto e dragonesse passeggiata su due ruote contro il tumore al seno

In sella alla passione e alla solidarietà! Domenica, le dragonesse e i Lupi Maris Free Chapter hanno unito forze per una passeggiata in moto contro il tumore al seno. Un evento che va oltre il semplice giro: è un simbolo di lotta e prevenzione, in un periodo in cui la sensibilizzazione è più importante che mai. Il pranzo alla clubhouse di Jesi ha aggiunto un tocco di convivialità a un'iniziativa che scalda il cuore e fa correre la mente verso un futuro senza paura.