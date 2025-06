Mostra Umberto Brandigi 1928-2015 | Rinascimento nel Novecento

Dal 6 al 29 giugno 2025, l'Accademia delle Arti del Disegno celebra Umberto Brandigi con una mostra che esplora il suo straordinario contributo al Rinascimento nel Novecento. Questo evento non è solo un omaggio a un grande artista, ma anche un'opportunità per riflettere sul dialogo tra passato e presente nell'arte contemporanea. Scoprirete come Brandigi abbia reinterpretato la tradizione, rendendo la sua opera un punto di riferimento per le nuove generazioni. Non mancate!

In occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Umberto Brandigi, presso l'Accademia delle Arti del Disegno si terrĂ dal 6 al 29 giugno 2025 una mostra a lui dedicata: Umberto Brandigi (1928-2015) Rinascimento nel Novecento dove verrĂ percorsa la sua attivitĂ artistica nel campo della pittura.

