‘Mostra di Malacologia’ a Cupra

Sabato prossimo, Cupra Marittima si trasformerà in una vera e propria capitale della malacologia con l’inaugurazione della 49ª Mostra Internazionale. Questo evento celebra la bellezza del mondo marino, attirando ogni estate migliaia di visitatori. Un'occasione imperdibile per scoprire curiosità e meraviglie dei molluschi, mentre il turismo sostenibile continua a crescere. Non perdere l’opportunità di esplorare questo tesoro della biodiversità!