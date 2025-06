Mosca per ora vuole tutto | ritiro degli ucraini e disarmo

In un clima di tensione crescente, Mosca avanza richieste audaci: il ritiro delle truppe ucraine e il disarmo totale. Un'ora di colloquio, giusto il tempo per scambiare proposte e diritti umani. Questo scenario si inserisce in un contesto globale dove i conflitti si intensificano, e la diplomazia diventa sempre più fragile. Quali saranno le conseguenze? La palla è ora nelle mani della comunità internazionale.

Un’ora di colloquio, giusto il tempo di ricevere la lista di richieste russe e di concordare un nuovo scambio di prigionieri, bambini sequestrati e salme. Lo spiraglio per il cessate . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Mosca per ora vuole tutto: ritiro degli ucraini e disarmo

Leggi anche Vertice fantasma, Mosca vuole tenersi tutto. Kiev: «Irricevibile» - Il recente vertice tra Russia e Ucraina a Istanbul si è concluso senza progressi concreti. Mosca ribadisce la sua intenzione di mantenere il controllo su ampie aree, mentre Kiev definisce le proposte russe "irricevibili".

