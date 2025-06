Mosca | improbabile un vertice Putin-Zelensky-Trump Kiev | l' attacco russo a Sumy mirato ai civili

In un contesto di tensioni crescenti, l'idea di un vertice tra Putin, Zelensky e Trump sembra allontanarsi sempre di più. Mentre a Sumy si intensificano gli attacchi mirati ai civili, la possibilità di una diplomazia efficace appare sfumata. Questo scenario mette in luce non solo le difficoltà nel dialogo, ma anche quanto sia cruciale la ricerca di soluzioni pacifiche in un mondo sempre più polarizzato. Riusciranno i leader a trovare una via d’uscita?

Un vertice tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump è «improbabile in un prossimo futuro». Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Peskov rispondeva alla Casa Bianca, la quale aveva detto che il presidente americano sarebbe aperto alla possibilità di un vertice con quello ucraino e quello russo. «Il presidente Putin - ha commentato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mosca: improbabile un vertice Putin-Zelensky-Trump. Kiev: l'attacco russo a Sumy mirato ai civili

Leggi anche Bombardieri russi distrutti da Kiev, Di Liddo: “Risposta nucleare improbabile ma non impossibile. Mosca colpita come mai prima d’ora” - Il recente abbattimento di 41 bombardieri russi da parte di Kiev segna un punto di svolta nel conflitto, accendendo il dibattito su possibili risposte nucleari.

