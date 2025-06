Mosca ' il Ponte di Crimea è chiuso al traffico'

Il Ponte di Crimea, simbolo della connessione tra Russia e la penisola annessa, è ora chiuso al traffico. Questo evento segna un ulteriore capitolo nella tensione crescente tra Russia e Ucraina, rivelando come i conflitti geopolitici possano influenzare anche le infrastrutture vitali. Un punto interessante? L'attentato esplosivo pone interrogativi sul futuro della sicurezza in una regione già fragile. Resta aggiornato: la situazione è in continua evoluzione.

Il traffico sul Ponte di Crimea, che collega il territorio russo alla penisola, è stato temporaneamente sospeso. Lo annuncia il centro informazioni, citato dall'agenzia Ria Novosti, dopo che i servizi d'intelligence ucraini hanno detto di avere compiuto un attentato esplosivo alla struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, 'il Ponte di Crimea è chiuso al traffico'

Mosca: distrutti 51 droni ucraini sulle regioni russeIl ministero della difesa russo ha reso noto che oggi dalle ore 13 alle 20 i sistemi di difesa aerea hanno distrutto 51 droni ucraini sulle regioni russe. Lo riporta Ria Novosti.Il sinda…

