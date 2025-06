Morto Mariano Patti dal 1984 professore al Conservatorio di San Pietro a Majella

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Mariano Patti, figura di spicco nella musica italiana dal 1984. Il suo insegnamento al Conservatorio di San Pietro a Majella ha ispirato generazioni di musicisti. In un periodo in cui la cultura musicale sta cercando nuove strade, il suo lascito continua a risuonare. Patti non era solo un maestro, ma un vero e proprio pioniere della musica, capace di unire tradizione e innovazione.

Si è spento Mariano Patti, direttore d'orchestra e professore presso il Conservatorio di San Pietro a Majella. Lo ha comunicato lo stesso Conservatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

