Un giovane di 30 anni è tragicamente morto dopo un malore in questura a Pescara, forse a causa dell'uso di un taser. Questo episodio solleva interrogativi su pratiche di sicurezza e uso della forza da parte delle autorità, in un momento in cui il dibattito sui diritti umani e la gestione delle emergenze è più acceso che mai. La procura ha aperto un'indagine: ci si aspetta una risposta chiara e giusta per evitare simili tragedie.

Accusa un malore in Questura, poi l'arresto cardiaco e la morte: così è deceduto un 30enne dopo essere stato presumibilmente colpito da un taser. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto dopo un malore in Questura a Pescara, 30enne forse colpito da un taser: aperta indagine della Procura

