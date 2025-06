Morte terribile per la famosa proprio mentre girava uno spot | tutto ripreso immagini choc

La tragedia di Tijana Radonjic, una giovane modella, scuote il mondo della moda e dello spettacolo. In un momento che doveva celebrare la bellezza della costa adriatica, invece si è consumata una scena drammatica, ricordandoci i rischi dietro le quinte. Questo evento mette a nudo la fragilità della vita e l'imprevedibilità del destino, costringendoci a riflettere su quanto sia importante valorizzare ogni attimo. Una lezione che non possiamo ignorare.

Una giovane vita spezzata nel modo più tragico, sotto gli occhi increduli di chi assisteva a una scena che avrebbe dovuto essere di spettacolo, bellezza e promozione turistica. Invece, mercoledì 28 maggio 2025, quella che doveva essere una giornata luminosa sulla costa adriatica si è trasformata in un dramma irreparabile. Tijana Radonjic, modella serba di soli 19 anni, è morta dopo essersi lanciata nel vuoto durante un volo in paracadute sopra le acque di Budva, in Montenegro. Stava girando un video promozionale, quando all’improvviso qualcosa si è spezzato dentro di lei: le immagini la mostrano mentre, preda di un evidente attacco di panico, si toglie l’imbracatura e precipita da circa 45 metri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it