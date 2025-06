Morte di Samuele De Paoli la Corte d' appello ribalta la ricostruzione della colluttazione | ecco perché la trans Patrizia è stata assolta

La Corte d’appello di Perugia ha ribaltato la ricostruzione della tragica colluttazione che ha portato alla morte di Samuele De Paoli, assolvendo Patrizia Pinheiro Duarte. Questo verdetto non solo riaccende il dibattito sull'autodifesa e sulla giustizia per le minoranze, ma evidenzia anche come la verità possa essere sfuggente. In un contesto sociale sempre più attento ai diritti individuali, ogni decisione giudiziaria ha il potere di influenzare le vite di molti

La Corte d’appello di Perugia ha depositato le motivazioni dell’assoluzione di Patrizia Pinheiro Duarte, la trans accusata (assolta in primo grado) dell’omicidio di Samuele De Paoli. I giudici di appello hanno confermato l’assoluzione con formula piena, per la ritenuta sussistenza della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Morte di Samuele De Paoli, la Corte d'appello ribalta la ricostruzione della colluttazione: ecco perché la trans Patrizia è stata assolta

