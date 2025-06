Mordere la vita

"Mordere la vita" di Vincenzo Calafiore è un invito potente a riscoprire il valore delle esperienze quotidiane. In un'epoca in cui il digitale spesso ci distrae dal presente, il libro ci ricorda l'importanza di "mordere" ogni istante, di non dare per scontato ciò che abbiamo davanti. Un viaggio interiore che stimola la curiosità e ci spinge a esplorare il mondo che ci circonda, riscoprendo la meraviglia nei dettagli di ogni giorno.

Es agradable morder la vida di Vincenzo Calafiore 4 Giugno 2025 Udine " . in itinere! Quelle cose per conoscere le quali, ci mettiamo in cammino attraversiamo il mare, se sono poste sotto i nostri occhi, non ce ne curiamo. Ad quae noscenda iter ingredi transmittere mare solemus, ea sub oculis posita negligemus! " Vincenzo Calafiore So bene cosa significhi " attempata età " per me una lieve forma di demente senilità ove a volte, e succede spesso, anche inconsciamente se si vuole, di essere perso nelle immaginazioni e ricordi che una fervida memoria lesta viene a proporre. E' una sorta, anche se improprio, di un " memorandum " che ahimè lei la perfida si diletta a proporre nel lento scorrere del quotidiano.

