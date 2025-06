Morata sull' ex Juve | Chiellini? Ecco cosa ne penso del nuovo ruolo

Alvaro Morata non ha dubbi: Giorgio Chiellini sarà un grande asset per la Juventus nel suo nuovo ruolo dirigenziale. Conoscenze approfondite e legami forti, l'ex difensore bianconero promette di portare una ventata di freschezza in un club che sta cercando di risalire le classifiche. In un calcio sempre più competitivo, l'esperienza e la leadership di Chiellini potrebbero essere la chiave per il rilancio della Vecchia Signora. Rimanete sintonizzati!

"Chiellini farà bene alla Juventus. Conosce tutto di tutti i giocatori", questo il pensiero di Alvaro Morata che, con il nuovo dirigente bianconero ha condiviso lo spogliatoio in due occasioni: nelle stagioni 201416 e 202022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morata sull'ex Juve: "Chiellini? Ecco cosa ne penso del nuovo ruolo..."

