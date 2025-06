Morata incredulo | Lamine Yamal?Mai visto uno così

Alvaro Morata ha spiazzato tutti con le sue parole su Lamine Yamal, definendolo un talento “fuori dal normale”. In un calcio che cerca sempre nuovi fenomeni, il giovanissimo giocatore spagnolo sembra avere tutte le carte in regola per diventare una stella. Con la semifinale di Nations League contro la Francia alle porte, gli occhi saranno puntati su di lui: chi sa che non possa sorprenderci? La nuova generazione è pronta a brillare!

A pochi giorni dalla semifinale di Nations League contro la Francia, Alvaro Morata ha parlato del suo rapporto con Lamine Yamal. Per l'ex Juventus è un giocatore fuori dal normale: "Non ho mai visto nessuno come lui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morata incredulo: "Lamine Yamal?Mai visto uno così"

