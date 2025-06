Morata | Al Milan cose mai viste in carriera non ero a mio agio La depressione? Il buco più buio

Alvaro Morata si racconta in un'intervista che va oltre il calcio, toccando temi come la salute mentale e la vulnerabilità. "Non ero a mio agio", confessa, rivelando le difficoltà affrontate a Milanello. In un periodo in cui sempre più sportivi si aprono sulle loro battaglie interiori, la storia di Morata è un invito a chiedere aiuto. Un messaggio potente che invita a riflettere sul benessere oltre il palcoscenico dello sport.

Il centravanti della Spagna si apre alla Gazzetta: "Preferisco tenere per me quello che è successo a Milanello, ma prima di diventare un problema ho preferito andare via. La salute mentale? La paura di essere visti in modo diverso ti spinge a non chiedere aiuto. Io, grazie a ragazzi come Iniesta, ce l'ho fatta. E in un documentario vi spiego come". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morata: "Al Milan cose mai viste in carriera, non ero a mio agio. La depressione? Il buco più buio"

