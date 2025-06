Montevergine via al potenziamento della rete fognaria | firmati due protocolli d’intesa

Un passo decisivo per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del turismo religioso. A Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo, i sindaci hanno firmato due Protocolli d’Intesa per potenziare la rete fognaria, un intervento che non solo migliora i servizi, ma supporta anche lo sviluppo sostenibile della zona. Questo progetto si inserisce nel trend crescente di attenzione verso infrastrutture ecocompatibili, fondamentali per preservare i nostri tesori naturali.

Due Protocolli d'Intesa per il potenziamento e l'ammodernamento della rete fognaria al servizio del comprensorio montano e del Santuario di Montevergine sono stati sottoscritti questa mattina dai sindaci di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, Vittorio D'Alessio e Luigi Marciano.

