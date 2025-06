Montecorvino Pugliano domani autopsia e fiaccolata per Rubén

Domani Montecorvino Pugliano si fermerà per un momento di profonda riflessione: alle 13 si svolgerà l’autopsia di Rubén Lamberti, l’undicenne tragicamente scomparso. Questo dramma ricorda a tutti noi l'importanza della salute e della prevenzione. In serata, una fiaccolata unirà la comunità in un abbraccio di solidarietà, dimostrando che, anche nel dolore, la luce dell’amore e della speranza può brillare. Sarà un momento per non diment

È in programma domani alle 13, nell'obitorio dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, l'autopsia sul corpo di Ruben Lamberti, l'undicenne che ha tragicamente perso la vita mentre era nella doccia dell'appartamento di casa, a Montecorvino Pugliano, per un improvviso malore. Soltanto l'analisi autoptica, insieme ai rilievi già effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, gli ordini del Comandante Samuele Bileti, potrà confermare se quello che viene ritenuta come la causa più attendibile, ovvero un infarto fulminante sia stata determinante per stroncare la vita del giovane ballerino, alunno della prima media dell'istituto comprensivo di Bivio Pratole, la cui scomparsa ha destato sgomento e dolore in tutta la comunità di Montecorvino Pugliano.

