Montecastrilli seconda edizione di ‘Spazio Casa’ | In arrivo il doppio degli espositori e iniziative per coinvolgere le famiglie IL PROGRAMMA

Montecastrilli si prepara a ospitare la seconda edizione di 'Spazio Casa', un evento atteso che raddoppia gli espositori! Dal 6 all'8 giugno, il Centro fieristico diventerà il cuore pulsante della creatività e dell'artigianato, con iniziative pensate per coinvolgere tutta la famiglia. Un'occasione imperdibile per scoprire tendenze e ispirazioni per la casa, in un periodo in cui il design sostenibile sta conquistando sempre più popolarità. Non mancare!