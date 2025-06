Monreale piovono 350 000 euro per la Palestra della Scuola Antonio Veneziano

Monreale investe nel futuro dei suoi giovani: 350.000 euro per la palestra della scuola "Antonio Veneziano". Questo intervento non è solo un miglioramento delle strutture, ma un passo importante verso il benessere e la salute dei ragazzi, in linea con il crescente trend di promuovere stili di vita attivi nelle scuole. La sicurezza e il potenziamento degli spazi sportivi sono essenziali per formare una nuova generazione di cittadini sani e consapevoli!

Monreale – La Giunta Comunale di Monreale ha preso atto dell’assegnazione di un contributo di 350.000 euro destinato ai lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra della scuola “Antonio Veneziano”. Il finanziamento rientra nel Programma Regionale FESR Sicilia 20212027 – Azione 4.2.1, un’iniziativa volta a migliorare gli spazi scolastici per favorire . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, piovono 350.000 euro per la Palestra della Scuola “Antonio Veneziano”

Segui queste discussioni sui social

No, non mi piace che si generalizzi la responsabilità penale individuale. Non mi piace leggere che la colpa sia dello #Zen, come se lì esistesse una sorta di fucina del male. E magari, chi scrive queste cose è lo stesso che si indigna se d… Leggi la discussione

Duomo di Monreale#duomomonreale #monreale #palermo #sicily #italy #cattedrale #cathedral #sicilia Leggi la discussione