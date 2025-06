Monopoli | dove il mare svela labirinti di storia

Monopoli, un gioiello affacciato sul mare, è molto più di una semplice meta estiva: è un labirinto di storie che affascina e coinvolge. Domenica 8 giugno, alle 18.30, unisciti a noi per scoprire i segreti nascosti nei suoi vicoli millenari. Immergiti in leggende che danzano tra le onde del mare, mentre la bellezza della storia ti avvolge. Non perdere questa opportunità di vivere un'esperienza unica!

Monopoli: Dove il Mare Svela Labirinti di Storia Domenica 08 giugno alle 18.30 ti portiamo in un viaggio emozionante nel cuore di Monopoli, tra vicoli intrisi di storia e leggende che riecheggiano tra le onde del mare e le pietre delle mura antiche. La nostra passeggiata guidata sarà tutt'altro.

