Monito di Funaro per il 2 giugno | Proiettiamo la pace sui musei Gaza il governo ora condanni

Il 2 giugno, mentre l’Italia festeggia la sua Repubblica, Firenze lancia un potente messaggio di pace. La sindaca Sara Funaro ha proposto di illuminare i musei con simboli di speranza, in un momento in cui la guerra e la sofferenza, come quella di Gaza, ci ricordano quanto sia fondamentale difendere i valori democratici. Una scelta che invita a riflettere su un futuro di unità, proprio nel cuore delle celebrazioni.

di Antonio Passanese FIRENZE Nel giorno in cui l’Italia celebra la nascita della Repubblica e i valori fondanti della democrazia, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha scelto di legare la memoria del 2 giugno a un messaggio di pace forte e attuale. Durante le celebrazioni ufficiali, ha infatti annunciato l’intenzione – concordata con lo storico dell’arte Sergio Risaliti, direttore del Museo del Novecento – di proiettare una scritta sulla facciata di Palazzo Vecchio e sui musei civici per dire “basta al massacro”, “basta alla morte dei bambini”, “basta alla morte dei civili” nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monito di Funaro per il 2 giugno: "Proiettiamo la pace sui musei. Gaza, il governo ora condanni"

