Mongolia | il primo ministro Oyun-Erdene si dimette dopo mozione di sfiducia

Il primo ministro della Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, ha annunciato le dimissioni dopo una mozione di sfiducia approvata in Parlamento, alimentata da giorni di vibranti proteste a Ulan Bator. Questo evento segna un momento cruciale per la democrazia mongola, nel contesto di un crescente desiderio di trasparenza e responsabilità politica. Il caso riaccende il dibattito globale sulla lotta alla corruzione, un tema sempre più centrale nelle società contemporanee.

Il primo ministro della Mongolia, Luvsannamsrain Oyun-Erdene, si è dimesso oggi dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Parlamento, secondo quanto riportato in una dichiarazione parlamentare. Lo scrutinio segreto è avvenuto dopo diversi giorni di proteste nella capitale, Ulan Bator, in seguito ad accuse di corruzione contro il leader. Oyun-Erdene rimarrà in carica ad interim fino alla nomina del suo successore entro 30 giorni, si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mongolia: il primo ministro Oyun-Erdene si dimette dopo mozione di sfiducia

Leggi anche Manifestazioni in Mongolia per chiedere le dimissioni del primo ministro - Da giorni, migliaia di giovani a Ulan Bator scendono in piazza per chiedere le dimissioni del premier Luvsannamsrain Oyun-Erdene, accusato di corruzione.

Su questo argomento da altre fonti

Mongolia, le borse griffate che rischiano di far cadere il governo; Parlamento Mongolia approva sfiducia, si dimette premier. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mongolia: il primo ministro Oyun-Erdene si dimette dopo mozione di sfiducia

quotidiano.net scrive: Il primo ministro Oyun-Erdene si dimette dopo accuse di corruzione e mozione di sfiducia del Parlamento mongolo.

Mongolia, le borse griffate che rischiano di far cadere il governo

Da repubblica.it: Da due settimane sit in davanti al palazzo dell’esecutivo per protestare contro la corruzione. A scatenare la rabbia popolare i post della fidanzata del ...

Ulan Bator in cerca di stabilità dopo settimane di proteste

Da asianews.it: Il primo ministro Luvsannamsrain Oyun-Erdene ha chiesto al Parlamento un voto di fiducia, dopo che la piazza l'ha accusato di favorire la corruzione e le disuguaglianze. Il premier invece ha ...