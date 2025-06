MondoUomo it al Pitti Uomo 108 | il tuo brand sotto i riflettori giusti

Dal 17 al 20 giugno 2025, Firenze diventa la capitale della moda maschile con Pitti Uomo 108. MondoUomo.it sarà presente per portare sotto i riflettori il tuo brand, raccontando le ultime tendenze e l'eleganza che caratterizza il menswear. Un’occasione imperdibile per connettersi con professionisti del settore e scoprire come il tuo marchio possa brillare nel panorama internazionale. Preparati a farti notare!

Le luci della moda si stanno per accendere nuovamente su Firenze: dal 17 al 20 giugno 2025, torna Pitti Uomo 108, il cuore pulsante dello stile maschile internazionale. Ed anche a giugno, dopo lo Speciale Pitti Uomo 107, MondoUomo.it ci sarĂ . Con le telecamere. Con la redazione. Con l’occhio esperto di chi racconta l’eleganza maschile ogni giorno. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - MondoUomo.it al Pitti Uomo 108: il tuo brand, sotto i riflettori giusti.

