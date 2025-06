Mondiale per Club Juve ecco dove i bianconeri svolgeranno la preparazione in America | ufficiali le sedi degli allenamenti

La Juventus si prepara a scrivere un altro capitolo della sua storia nel Mondiale per Club, con allenamenti in America. Le sedi scelte, tra cui la suggestiva Greenbrier County, non sono solo luoghi di preparazione ma simboli di un grande viaggio verso il successo. In un'epoca in cui il calcio si globalizza sempre più, i bianconeri puntano a portare l'energia italiana oltre oceano. Segui la loro avventura!

Mondiale per Club Juve, ecco dove i bianconeri svolgeranno la preparazione in America: tutti i dettagli. La Juventus, come riportato dall’ ANSA, ha ufficializzato le sedi degli allenamenti negli Stati Uniti in vista del prossimo Mondiale per Club. I bianconeri svolgeranno la preparazione tra Greenbrier County, in West Virginia, presso il Greenbrier Sports Training Centre, e Orlando, in Florida, nella struttura del ChampionsGate. L’ Inter, invece, ha optato per due location di prestigio: la UCLA di Los Angeles e il Seattle Seahawks Training Centre di Renton, nello stato di Washington. Un doppio ritiro di alto livello per entrambe le squadre italiane impegnate nella competizione internazionale che inizierà per i bianconeri il 19 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mondiale per Club Juve, ecco dove i bianconeri svolgeranno la preparazione in America: ufficiali le sedi degli allenamenti

