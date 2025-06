Mondiale per Club Inzaghi e l’Inter subito avversari? Lo scenario

Il Mondiale per club si avvicina e l'Inter potrebbe ritrovarsi a fronteggiare Simone Inzaghi, ex tecnico nerazzurro, ora alla guida dell'Al-Hilal. Un incrocio di destini che promette emozioni, in un contesto dove il calcio globale si fonde con sfide epiche. Siamo pronti a vedere che cosa succederà? La rivalità si fa internazionale e l'asticella della competizione si alza sempre di più! Chi avrà la meglio?

Mondiale per Club, Inzaghi e l’Inter potrebbero incrociare immediatamente le proprie strade! Possibile scontro ai quarti di finale. Dopo aver lasciato l’ Inter, Simone Inzaghi diventerà il nuovo allenatore dell’ Al-Hilal. Il tecnico piacentino raggiungerà l’Arabia nelle prossime ore per mettere la firma su un ricchissimo contratto che lo porterà a guadagnare ben 50 milioni di euro in 2 anni. Il primo impegno dell’allenatore con la sua nuova squadra sarà il Mondiale per Club. L’Al-Hilal parteciperà alla competizione ed è stata inserita nel Girone H, con Pachuca, Salisburgo e, soprattutto, Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club, Inzaghi e l’Inter subito avversari? Lo scenario

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

**[Come vedere il Mondiale per Club: in chiaro, streaming e con VPN]( Il Mondiale per Club FIFA 2025 sarà visibile gratuitamente in Italia su DAZN e su Mediaset (una partita al giorno in chiaro e online). Dall’estero è possibile accedere a… Leggi la discussione

Inzaghi e l'Inter subito contro? Possono sfidarsi al Mondiale per Club

Riporta msn.com: L`Inter e Simone Inzaghi si dicono addio, ma potrebbero essere avversari presto: già al Mondiale per Club. E` ufficiale la separazione tra ...

Inzaghi-Inter subito rivali? L’assurda coincidenza del Mondiale per Club!

Scrive inter-news.it: Simone Inzaghi e l'Inter si separano ma potrebbero ritrovarsi a breve, seppur da rivali. L'imminente partecipazione al Mondiale per Club di Inter e Al - Leggi su Inter-News ...

L’inter è senza allenatore: Simone Inzaghi lascia subito il club nerazzurro e va all’Al Hilal

fanpage.it scrive: Dopo il confronto di oggi con la dirigenza dell'Inter, Simone Inzaghi ha deciso di lasciare subito la panchina nerazzurra e accasarsi all'Al Hilal: dirigerà ...