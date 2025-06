Mondiale per Club disastro epocale della FIFA e flop anche per Inter e Juventus

Il Mondiale per Club si profila come un disastro epocale, con la FIFA che sperava in un trionfo ma si ritrova a fare i conti con un flop clamoroso, coinvolgendo anche le italiane Inter e Juventus. La promessa di una competizione all'altezza dei grandi tornei è tradita: il nuovo format non sta convincendo. Riflessioni più ampie sulla sostenibilità di eventi così ambiziosi ci portano a chiederci: è davvero questa la direzione giusta per il calcio?

Il Mondiale per Club potrebbe essere un disastro per l’organizzazione della FIFA oltre che un flop per i top club europei, comprese Inter e Juventus La FIFA ha voluto a tutti i costi incrementare il numero di partecipanti al Mondiale per Club fino a raggiungere le 32 squadre, con un’edizione da disputare ogni quattro anno. Contestualmente ha cambiato nome alla vecchia formula del Mondiale chiamata ora Coppa Intercontinentale FIFA. Questo dà l’idea di quanto Gianni Infantino voglia essere influente nel calcio globale non solo a livello di Nazionali, ma anche di club. (ANSA) tvplay. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Mondiale per Club, disastro epocale della FIFA e flop anche per Inter e Juventus

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

