Mondello ville invase da un fiume di liquami dopo gli acquazzoni estivi | il Comune condannato a risarcire

Un'estate segnata da piogge torrenziali, un'inevitabile conseguenza del cambiamento climatico che sta colpendo il nostro paese. A Mondello, il maltempo ha causato un'invasione di liquami, trasformando il sogno di una villa al mare in un incubo. Ma per due famiglie, c'è una luce in fondo al tunnel: il tribunale ha riconosciuto i danni, imponendo al Comune un risarcimento di oltre 60 mila euro. Una battaglia che potrebbe segnare l'inizio di

Una pioggia torrenziale che si è trasformata in un fiume di danni, ma anche in un'importante vittoria per due famiglie di Mondello. Con l'ordinanza numero 73022025, il tribunale civile di Palermo ha condannato il Comune a pagare oltre 60 mila euro per i gravi danni subiti dalle loro ville a.

