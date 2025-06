Monaco provoca | Sinner ancora più forte di prima Se non fosse italiano ci appassionerebbe lo stesso?

Il tennis italiano sta vivendo un momento d'oro, con Sinner e Musetti che brillano al Roland Garros. Ma c'è di più: la rivalità con Monaco spinge Jannik a superarsi, rendendo ogni match un evento imperdibile. Le parole di Monaco sono una chiamata all’azione, un invito a sintonizzarsi su una passione che unisce e coinvolge. Siamo solo all'inizio; cosa ci riserverà il futuro? Non perdere l'opportunità di viverlo!

Grande spettacolo al Roland Garros con due azzurri che avanzano fino ai quarti di finale: Lorenzo Musetti e, soprattutto, il numero uno del mondo Jannik Sinner che ieri ha dominato in lungo e in largo a Parigi su Rublev. A parlare della giornata degli ottavi Guido Monaco nella consueta rubrica Tennismania. Le parole del giornalista di Eurosport: “Sinner ha detto che ha una tempesta dentro di sé, spiega tanto di quanto prova un tennista durante la partita. Anche il più apparentemente freddo e distaccato. Se la tempesta ce l’ha Sinner, immagina gli altri, ad esempio Rublev, cosa possano avere. Per far capire quanto sia difficile sul piano nervoso questo gioco”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco provoca: “Sinner ancora più forte di prima. Se non fosse italiano, ci appassionerebbe lo stesso?”

