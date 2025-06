MoM z14 il James Webb Space Telescope ha trovato la galassia più lontana e antica mai osservata

Il James Webb Space Telescope ha fatto un’incredibile scoperta: la galassia più lontana e antica mai osservata, soprannominata “miracolo cosmico”. La sua luce, proveniente da soli 280 milioni di anni dopo il Big Bang, ci offre un affascinante sguardo sulle origini dell’universo. Questo ritrovamento non solo stimola la nostra curiosità, ma segna un passo cruciale nella comprensione dell’evoluzione galattica. Chi sa quali altri segreti ci riserva il cosmo?

Ribattezzata “miracolo cosmico” dagli astronomi, la sua luce risale a soli 280 milioni di anni dopo il Big Bang e ha viaggiato per ben 13,5 miliardi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - MoM z14, il James Webb Space Telescope ha trovato la galassia più lontana e antica mai osservata

Leggi anche Titano: nuove scoperte sul clima di metano grazie al telescopio James Webb - Titano, la maggiore luna di Saturno, continua a stupire gli scienziati con il suo affascinante clima di metano.

Segui queste discussioni sui social

![]( you look at this solar generator from [Concept Crafted Creations], you might think it’s somehow familiar. That’s because the design was visually inspired by the James Webb Space Telescope, or JWST. Ultimately, though, it’s purpose is … Leggi la discussione

De James Webb-ruimtetelescoop heeft zijn voorlopig ‘diepste’ opname ooit gemaakt van een object in het heelal. Dat blijkt dinsdag uit een mededeling van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Telescopio James Webb scopre la galassia più lontana mai osservata, a 280 milioni di anni dal Big Bang; La galassia impossibile brilla oltre ogni aspettativa: la scoperta del JWST; James Webb: rilevata la galassia più lontana mai scoperta. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il telescopio james webb cattura la luce di una galassia a 280 milioni di anni dal big bang

Si legge su gaeta.it: Il telescopio spaziale James Webb ha scoperto la galassia più lontana, Mom-Z14, risalente a 280 milioni di anni dopo il Big Bang, offrendo nuove informazioni sull’universo primordiale e la formazione ...

Scoperta la nuova galassia più lontana di sempre: quanti anni luce è distante rispetto alla nostra

Lo riporta supereva.it: Con un redshift record di 14,44, la galassia MoM-z14 ci svela com’era il cosmo poco dopo il Big Bang. Ecco cosa hanno scoperto gli scienziati.

Astronomers Have Detected a Galaxy Millions of Years Older Than Any Previously Observed

Scrive wired.com: Researchers estimate that MoM z14 was created 280 million years after the Big Bang, 10 million years earlier than the previous most primitive galaxy recorded.