Molotov contro un corteo pro-Israele in Colorado | il 45enne programmava l’attacco da un anno Dodici i feriti

Un attacco senza precedenti scuote il clima di tensione globale. Mohammed Sabry Soliman, un cittadino egiziano di 45 anni, ha lanciato molotov contro un corteo pro-Israele in Colorado, lasciando dodici feriti. Questo grave episodio mette in luce come le divisioni geopolitiche si stiano riflettendo anche nelle nostre comunità. La pianificazione di un anno alle spalle di questo atto evidenzia la crescente radicalizzazione: quanto è vulnerabile la nostra società?

Aveva pianificato l'attacco per un anno ma non era noto alle forze dell'ordine. È quanto rende noto l'Fbi dopo che Mohammed Sabry Soliman – l'uomo che ha lanciato molotov contro un corteo pro-Israele a Boulder, in Colorado – è comparso brevemente in tribunale lunedì. Il 45enne, cittadino egiziano, è accusato di reato d'odio a livello federale e di tentato omicidio, aggressione e uso di ordigni esplosivi a livello statale. Il bilancio dell'attacco è salito a 12 persone ferite e le autorità hanno anche riferito che l'uomo aveva 16 bombe molotov molte delle quali sono state trovate inesplose. Durante il suo interrogatorio ha ribadito quanto urlato al momento dell'attacco ovvero di volere "uccidere tutti i sionisti e desiderava che fossero tutti morti".

