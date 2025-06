Molesta una 20enne alla Notte bianca di Moglia lei grida e arrivano i carabinieri | arrestato 28enne

Una serata di festa si trasforma in incubo durante la Notte bianca di Moglia, dove una 20enne è stata molestata da un uomo ubriaco. Il grido della giovane ha fatto scattare l’allerta, portando all’arresto del 28enne. Questo episodio mette in luce una questione cruciale: la sicurezza durante eventi pubblici. È ora di riflettere su come garantire spazi di divertimento liberi da violenze e abusi. La comunità merita serate serene!

Mantova, 3 giugno 2025 – Momenti di terrore, durante la Notte bianca a Moglia, nel Mantovano. Stavano per scoccare le 2 della notte tra sabato e domenica quando una 20enne è finita nel mirino di un uomo, un 28enne indiano senza fissa dimora. Secondo le ricostruzioni, il giovane, visibilmente ubriaco, si sarebbe avvicinato alla ragazza con l’intento di molestarla. La giovane, colta di sorpresa, ha reagito gridando, attirando così l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti con pattuglie della polizia locale e dei carabinieri. Nonostante la fuga immediata dell’uomo, scappato dopo la reazione della ragazza, le forze dell’ordine hanno avviato velocemente le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Molesta una 20enne alla Notte bianca di Moglia, lei grida e arrivano i carabinieri: arrestato 28enne

Abusi su una 20enne durante la Notte bianca: clochard arrestato nel Mantovano

Come scrive msn.com: (ANSA) - MANTOVA, 03 GIU - Un 28enne senza fissa dimora di nazionalità indiana è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una 20enne. L'episodio è avvenuto ne ...

