Moise Kean tra Nazionale e Fiorentina | futuro incerto con clausola da 52 milioni

Moise Kean si trova in un momento cruciale: tra la Nazionale e la Fiorentina, il suo futuro è avvolto nell'incertezza. Con una clausola da 52 milioni, le sue performance potrebbero attirare attenzioni importanti. Mentre il calcio italiano si prepara per i Mondiali del 2026, l'azzurro potrebbe rivelarsi protagonista, ma è il mercato che potrebbe cambiare tutto. Riuscirà a far brillare la sua stella anche in campo internazionale?

Non sembra voler pensare più di tanto al suo futuro, Moise Kean. Da un lato i prossimi, imminenti, impegni con la Nazionale italiana (che debutterà tra pochi giorni nel suo girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 con le gare contro Norvegia e Moldavia), dall’altro l’idea di staccare e di concedersi - dopo una stagione da urlo - un periodo di vacanza, hanno per ora cancellato qualsiasi prospettiva legata alla prossima annata ("Hanno odiato la tua luce finché non hanno avuto bisogno di vederla" ha scritto su Instagram pochi giorni fa la punta, postando una serie di foto tra cui per prima una con la maglia della Fiorentina a Udine dopo il gol-qualificazione alla Conference: un segnale?). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moise Kean tra Nazionale e Fiorentina: futuro incerto con clausola da 52 milioni

