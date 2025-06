Moira Orfei gioielli all’asta senza il consenso della figlia | scoppia la lite

Un dramma familiare si intreccia con il mondo del collezionismo: i gioielli di Moira Orfei, icona dello spettacolo italiano, finiscono all'asta senza il consenso della figlia Lara. Questo scontro riporta alla luce un tema delicato, quello della gestione dell'eredità tra i vivi e i defunti. Chi detiene il diritto di decidere? Scopri come il patrimonio di un grande artista possa diventare oggetto di conflitti inaspettati!

Lara, figlia di Moira Orfei, ha rivelato che suo fratello Stefano ha messo all'asta i cimeli di sua madre senza il suo permesso: è già la seconda volta che accade. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Moira Orfei, gioielli all’asta senza il consenso della figlia: scoppia la lite

Leggi anche Spettacolo, all’asta memorabilia di Moira Orfei - Il 10 giugno alle 18, Roma ospiterà un'asta straordinaria dedicata ai memorabilia di Moira Orfei, icona della storia del circo e protagonista indiscussa dello spettacolo italiano.

Su questo argomento da altre fonti

Moira Orfei, eredità contesa: l’asta del figlio Stefano e della moglie accende la polemica con Lara

Lo riporta msn.com: Costumi scintillanti, pellicce sgargianti, gioielli da diva: sono alcuni dei tesori appartenuti a Moira Orfei, icona indiscussa del circo italiano, che ...

Moira Orfei, eredità contesa: l’asta del figlio Stefano e della moglie accende la polemica con Lara . «Non ho dato il consenso»

Riporta msn.com: Costumi scintillanti, pellicce sgargianti, gioielli da diva: sono alcuni dei tesori appartenuti a Moira Orfei, icona indiscussa del circo italiano, che il prossimo 10 giugno saranno ...

Moira Orfei, la figlia Lara in rotta col fratello: "Ha messo all'asta gioielli e oggetti senza dirmi nulla"

Segnala today.it: Un ampio catalogo di cimeli in vendita. Oggetti del circo - come testali da elefante (a 500 euro) e gualdrappe da cammello (a 200 euro) -, ma anche personali per un'asta che si svolgerà il 10 giugno, ...