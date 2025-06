Moggi difende l’Inter | Pur perdendo ha dimostrato di essere la seconda squadra migliore d’Europa Il peggio viene sempre dopo e la Juve è un esempio lampante

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, difende l'Inter nonostante la sconfitta in Champions League, sottolineando come la squadra nerazzurra si sia confermata tra le migliori d’Europa. Un'affermazione audace che evidenzia il livello competitivo del campionato italiano, ora più che mai in discussione. La rivalità con la Juventus, simbolo di gloria e polemiche, continua a infiammare il dibattito calcistico. Chi avrà la meglio nel prossimo capitolo?

Moggi difende l’Inter dopo la sconfitta in Champions League: tutte le dichiarazioni dell’ex dirigente bianconero. L’ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha analizzato sulle colonne di Libero la sconfitta dell’Inter in Champions League. PAROLE – «A Monaco si è consumata una disfatta senza precedenti nella storia delle finali Champions: l’Inter che perde 5-0 contro il Psg e segna la fine di un ciclo che ha visto la squadra nerazzurra uscire sconfitta da ben due finali. Si fa pertanto fatica a criticare l’Inter. Pur perdendo, ha dimostrato di essere quanto meno la seconda squadra migliore d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi difende l’Inter: «Pur perdendo ha dimostrato di essere la seconda squadra migliore d’Europa. Il peggio viene sempre dopo e la Juve è un esempio lampante»

