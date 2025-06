Modric piace al Milan e gli altri campioni senza contratto

Il Milan punta su Luka Modric, un colpo che potrebbe sorprendere il mondo del calcio. A quasi 40 anni, il campione croato è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera e la squadra rossonera sembra voler capitalizzare su questa opportunità unica. Con tanti altri fuoriclasse senza contratto, il mercato si accende: chi sarà il prossimo a lasciare il segno? Un avvio di stagione che promette sorprese!

Il Milan pensa intensamente a Luka Modric. Una suggestione di mercato basata su una reale possibilità, quella di arrivare al centrocampista croato senza dover passare da alcuna trattativa con un club. Modric, che va verso i 40 anni d’età, si è appena salutato con il Real Madrid ed è libero di accasarsi per l’ultimo tratto di una carriera straordinaria, vissuta sempre in prima linea. Unica esigenza: preparare il Mondiale della prossima estate che segnerà quasi certamente l’atto conclusivo della sua parabola. Modric è un giocatore fisicamente integro e dotato di un’intelligenza enorme. Nell’ultima stagione con il Real Madrid non è stato al centro del progetto di Ancelotti – non poteva essere diversamente – ma ha comunque accumulato 2. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Modric (piace al Milan) e gli altri, campioni senza contratto

