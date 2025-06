Modric-Milan | come è andata la sua ultima stagione al Real Madrid

Luka Modric, icona del Real Madrid, sta scrutando nuove sfide e il Milan sembra pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Dopo una stagione altalenante, la domanda è: può il genio croato illuminare il campo di San Siro? In un calcio italiano che riscopre grandi talenti, l'arrivo di Modric rappresenterebbe non solo un colpo da maestro, ma anche un segnale di ambizione. Restate sintonizzati, il futuro della Serie A si preannuncia scoppiettante!

Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

?? GDS, Sky, Schira e Pedullà concordi: Luka Modric è ad un passo dal Milan. Contratto fino a giugno 2026, 3,5 mln a stagione. Fiducia massima: si può chiudere entro domani. ???? #Modric #Milan #Calciomercato Tweet live su X

?????????? ???????????? ? Grosso passo avanti nella trattativa Milan-Modric: i rossoneri sono fiduciosi di avere la firma già domani ?? ?? @DiMarzio #modric #milan #milanpress Tweet live su X

?? #Modric, il #Milan accelera e la trattativa prosegue: sale l'ottimismo Il club rossonero confida di chiuderla in pochissimi giorni. Per il croato pronto un contratto da un anno con opzione per un altro, a circa 3-3,5 milioni. via @Gazzetta_it Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

calciomercato.com scrive: Un altro colpo ad effetto per la Serie A: il Milan è vicino a Luka Modric, ma il centrocampista croato può ancora essere un fattore? Cosa dicono i numeri della sua.

Calciomercato Milan, Modric a un passo! Allegri, il grande colpo per il dopo Reijnders

Come scrive tuttosport.com: Modric non ha mai nascosto la sua fede rossonera, tifoso sin da bambino e dai ... Dichiarò: "Mi immaginavo giocatore del Milan ma poi è andata diversamente" e adesso è molto vicino da realizzare il ...

Luka Modric ha detto sì al Milan: firma a un passo, primo regalo di mercato per Allegri

Scrive fanpage.it: Il Milan ha trovato l’accordo con Luka Modric. L’affare di mercato è ai dettagli. Il centrocampista croato, che ha giocato per 13 stagioni con il Real Madrid, ha accettato la proposta dei rossoneri.